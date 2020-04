Francesco Totti Day, la programmazione speciale di Sky Sport in quarantena scatena i social: boom di tweet per il “Capitano”

Francesco Totti

Totti: «Troverò il nuovo numero 10. Inzaghi tra allenatori più forti in A»

TOTTI DAY

➖

LAZIO – ROMA 2-2

Serie A 2014/15

➖

DOPPIETTA DI TOTTI

E SELFIE STORICO SOTTO LA CURVA

➖

Oggi è "Totti day"

Un'intera giornata da passare in compagnia di Francesco

Programmazione speciale su Sky Sport Uno#SkySport #SkySerieA #LazioRoma #Totti @Totti pic.twitter.com/HSWCgTtIln — SkySport (@SkySport) April 4, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tifosi romanisti, costretti a restare a casa in piena emergenza, potranno letteralmente incollarsi alla poltrona per tutta la giornata di oggiinfatti, ha deciso di regalare una vera e propria maratona televisiva dedicata all'ex capitano giallorosso. Le repliche delle partite memorabili stanno andando in onda da questa mattina.C'è materiale fino a questa sera: dallo Scudetto del 2001 passando per i Derby contro la Lazio e i programmi di approfondimento, fino all’addio al calcio giocato. L'iniziativa prende il nome di "Totti Day" ed è diventata di tendenza su Twitter.«Mia figlia Gaia, 14 anni, si sta vedendo tutte le partite di Totti edd esulta ai gol come se fossero in diretta», scrive un utente. «E niente guardi il Totti day e so' tutte lacrime e risate», scrive un altro. E ancora: «Ci sono leggende che non hanno colori, perché non si tratta di fede calcistica ma semplicemente di amore per il calcio. Quel pallone calciato da lui per un "cucchiaio" o un assist poteva e può solo regalarti emozioni». E c'è chi ha trovato il giusto passatempo in quarantena: «Grazie Sky per aver messo il Totti Day. Ora so cosa fare tutto il giorno».Ore 8.15: Totti Re di RomaOre 9: Speciale Totti: 6 minuti e 12 secondi dopoOre 10: Grazie Totti – L’Ultima del CapitanoOre 11: Roma-Juventus 4-0 2004Ore 12.45: 2006 Campioni Rewind Italia-AustraliaOre 13.45: History Remix – Speciale TottiOre 14.15: Lazio-Roma 1-5 2002Ore 16: Roma-Parma 3-1Ore 16.30: Grazie Totti – L’Ultima del CapitanoOre 17.30: History Remix – Speciale TottiOre 18: Speciale Totti: 6 minuti e 12 secondi dopoOre 19: 2006 Campioni Rewind Italia-AustraliaOre 20.30: Roma-Parma 3-1 (partita scelta con #SkySportYou)Ore 21: Lazio-Roma 1-5 2002Ore 22.45: 2006 Campioni Rewind Italia-AustraliaOre 23.45: History Remix – Speciale TottiOre 00.15: I Signori del Calcio – TottiOre 00.45: Grazie Totti – L’Ultima del Capitano