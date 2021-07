Italia campione, Di Biagio: «Cancellata la notte tragica con la Francia». Ambrosini: «Siamo tornati al centro del mondo»

Ventuno anni e qualche giorno. Tanto è durata l'amarezza di un Europeo solo sfiorato. In mezzo il 4-0 con la Spagna del 2012 che non ha mai rappresentato davvero un'occasione di riscatto. Il 2 luglio del 2000 una Nazionale fortissima perdeva con la Francia al Golden Gol. Era l'Italia di Totti, Nesta, Del Piero. Fino al 90' era campione d'Europa poi, il gol maledetto di Wiltord. Oggi anche quegli ex ragazzi in lacrime diventati possono finalmente gioire per il successo contro l'Inghilterra. La dolcissima rivincita dei secondi. Più di tutti Gigi Di Biagio, ultimo allenatore della Nazionale prima dell'era Mancini.

«Che soddisfazione. Meritavamo tanto noi del Duemila quanto questa grande squadra del Mancio. Ora finalmente possiamo festeggiare anche noi un Europeo. Ho lavorato con questi ragazzi, con l'Under 21 e dopoo; sono stati bravi loro ed è stato bravo Roberto a plasmare un gruppo incredibile. Noi abbiamo lavorato per dare un serbatoio alla squadra, il resto l'hanno fatto loro».

Una gioia immensa che arriva da lontano. «Provo soddisfazione, sarei ipocrita a dire di no. Veder trionfare calciatori che a 18-19 anni erano in Under e li preparavi per la Nazionale A è bello, gratificante. E poi posso rivendicare di esser stato il primo a mettere insieme Jorginho, Verratti e Insigne quando tutti li bistrattavano. Oggi giocherebbero titolari nel Brasile».



In campo quella sera amarissima contro la Francia di Trezeguet e compagni c'era anche Masimo Ambrosini, un altro di quegli azzurri che ora finalmente può archiviare quella drammatica sconfitta: «Vincere una finale come questa, a Wembley, di fronte a 60 mila spettatori è il sogno di qualsiasi calciatore. Questa è una impresa, l'Italia torna a essere il centro del mondo calcistico. Chi lo avrebbe detto due anni fa?».

