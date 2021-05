Fonseca: «Darboe ha cambiato la Roma. Mourinho? Pronto a dare consigli»

Fonseca sicuro. «Penso che siamo migliorati soprattutto con l'ingresso di Darboe. Da quando lo abbiamo inserito ha cambiato molto le nostre intenzione. Non è facile trovare un ragazzo della sua età con questo coraggio, quest'aggressività e questa serenità, è stato importante per la crescita della squadra»: lo ha detto Paulo Fonseca a Dazn subito dopo la partita vinta dalla Roma nel derby contro la Lazio.

Poi su Mourinho ha aggiunto: «In questi giorni non l'ho sentito, ma José sa che sono qui per aiutare lui e la Roma. Se ha bisogno di qualche consiglio sono pronto ad aiutarlo». E dallo Special One sono arrivati i compimenti alla squadra giallorossa e a mister Fonseca per il derby vinto sotto un post Instagram del club capitolino

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 23:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA