Fonseca è in arrivo: domani alle 7 a Roma poi la firma. Ecco la giornata del tecnico

Il Fonseca-day è alle porte: il tecnico portoghese atterrerà domani mattina alle 7.10 all’aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Kiev. L’allenatore è pronto a tuffarsi a pieno ritmo nell’avventura giallorossa dopo aver salutato presidente e dirigenti dello Shakhtar e pubblicando una lettera commovente indirizzata ai tifosi. Fonseca dopo aver messo piede nella Capitale sarà accompagnato nella sede del Club dell’Eur dove conoscerà i dirigenti che non ha incontrato a Madrid e tutti i dipendenti. A meta mattinata il trasferimento al centro tecnico di Trigoria dove visionerà le strutture e la foresteria che accoglierà i calciatori durante il ritiro. E a proposito del ritiro è ancora in forse la preparazione a Pinzolo (29 giugno- 7 luglio), sarà proprio il tecnico a decidere in base al responso della Uefa sul Milan: in caso di esclusione dall’Europa League dei rossoneri, infatti, il club di Pallotta non disputerà i preliminari. La Roma può decidere di non recarsi inj Val Rendena fino a 24 ore prima, con il pagamento di una penale, va comunque tenuto in considerazione che centinaia di tifosi hanno già prenotato gli alberghi. Fonseca per i primi tempi alloggerà in un hotel della Capitale, poi con calma sceglierà una casa dove vivere: lo affascina il centro storico, ma per questioni di comodità potrebbe scegliere di vivere tra Axa e Torrino che distano pochi minuti dal Fulvio Bernardini. Domenica 23 Giugno 2019, 17:43







