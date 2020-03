Io ho fatto la mia donazione alla campagna su GoFundMe dell’#ASRoma per sostenere l’Ospedale Spallanzani nella lotta contro il #COVID19.



Bastano cinque euro per aiutarli https://t.co/4AK5orPuYE pic.twitter.com/8wsBXuZO0K — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) March 15, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Marzo 2020, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonseca, pure lui un video messaggio, dopo Pellegrini e tanti altri. Tutti in soccorso dello Spallanzani di Roma. «Io ho fatto la mia donazione alla campagna su GoFundMe dell’#ASRoma per sostenere l’Ospedale Spallanzani nella lotta contro il #COVID19. Bastano cinque euro per aiutarli»