Il Foggia perde il derby con il Lecce: bomba carta sull’auto dei proprietari, incendiato il suv dell’attaccante Iemmello

Tre episodi davvero preoccupanti, ricollegabili, secondo gli investigatori, alla crisi del Foggia calcio che milita in serie B, sono accaduti nelle ultime ore nel capoluogo dauno. Verso le 5.40 alcuni sconosciuti incappucciati hanno approfittato dell'apertura dei cancelli dell'ingresso della sede della Pasta Tamma, di proprietà dei fratelli Franco e Fedele Sannella e hanno lanciato una bomba carta contro l'automobile degli stessi titolari. La mira non è stata perfetta perché la bomba carta pur esplodendo non ha danneggiato la vettura.



I fratelli Sannella sono anche i proprietari della società rossonera. A quell'ora i lavoratori del pastificio erano all'opera. Poco prima, verso l'1.45, era stato dato alle fiamme il Suv del calciatore Pietro Iemmello, in via Bari. Sempre ieri sera sconosciuti hanno lanciato un petardo all'interno di un giardino attiguo a quello dell'abitazione di un altro calciatore Massimiliano Busellato, probabilmente hanno sbagliato bersaglio. Sui tre episodi indagano i carabinieri.





