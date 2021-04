Focolaio di Covid all'Empoli: 16 positivi nel gruppo squadra. «In cinque lo avevano già avuto»

Focolaio di Covid all'Empoli: ben 16 componenti del gruppo squadra sono risultati positivi al tampone. Ma il particolare preoccupante è che ben cinque di loro avevano già avuto il virus in passato. A comunicarlo è stata la stessa Empoli in una nota ufficiale, nel quale si legge che «nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo FIGC effettuati in data 31 marzo, sedici componenti, tra calciatori e staff, del gruppo squadra della formazione Primavera sono risultati positivi al Covid-19. Tra questi anche 5 soggetti già risultati in precedenza positivi al COVID 19, dato che porta a sospettare un contagio da variante, come ipotizzato dall’Azienda USL Toscana Centro».

Leggi anche > Leonardo Bonucci positivo al Covid. E ora si teme un «focolaio azzurro»

«I casi sono stati posti in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa. Empoli FC rende inoltre noto che, in virtù di ciò - conclude il comunicato - l’Azienda USL Toscana Centro ha disposto la sospensione dell’attività della squadra Primavera per quattordici giorni, con tutti i componenti del gruppo squadra che sono stati posti in quarantena presso il loro domicilio come da normativa vigente».

Empoli FC comunica che sedici componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, della formazione Primavera sono risultati positivi al Covid-19 ⬇https://t.co/Hyknqzxbq5 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) April 1, 2021

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA