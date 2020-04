Roma, Florenzi sempre più spagnolo: dopo Valencia il futuro è al Siviglia

Da Valencia a Siviglia. Alessandro Florenzi potrebbe proseguire l’interrail spagnolo con una breve tappa estiva a Roma. Ovviamente coronavirus permettendo. A meno di ripresa della Liga l’ex capitano, infatti, concluderà la sua esperienza col club valenciano con appena 3 presenze, 1 cartellino rosso e ben due quarantene. La prima vissuta a febbraio per la varicella, la seconda per il Covid-19. Il Valencia non intende riscattarlo e la Roma non intende confermarlo anche perché con Fonseca il rapporto è tutto fuorché migliorato. E poi c’è il taglio degli ingaggi e lo stipendio di Florenzi (2,8 milioni più bonus) è considerato fuori budget visto lo scarso impiego nello scacchiere del tecnico portoghese. Torna così il cartellino vendesi per il romano che aveva eredito la pesante fascia da capitano da Totti e De Rossi. E a bussare alla porta è stato per primo il Siviglia dell’ex ds Monchi. Non è escluso quindi che la Roma e Florenzi possano ritrovarsi da avversari in piena estate in Europa League qualora dovesse essere accettate la proposta dell’Uefa di giocare le competizioni internazionali tra il 2 e il 29 agosto. Ma Florenzi ha voglia di tornare in Italia per giocarsi al meglio le chance di giocare l’Europeo del 2021. Così saranno valutate anche le offerte dei club di serie A che non sono mancate lo scorso gennaio. In prima fila c’è la Fiorentina che propone lo scambio con Biraghi. Un’operazione che porterebbe ai due club una doppia plusvalenza visto che Florenzi è ormai a valore zero a bilancio mentre il viola (attualmente in prestito all’Inter) è costato solo 2,5 milioni due anni fa. Occhio pure ad Atalanta e Cagliari che già avevano provato a convincere Alessandro nell’ultima finestra di mercato. E lui ora non esclude nulla: “Un ritorno alla Roma mi pare difficile, Fonseca non mi vede come terzino. Per me è stata una botta lasciare Trigoria. Questo virus mi ha insegnato a vivere giorno per giorno, a capire cosa può darmi la vita ogni giorno. Non posso dire cosa farò il prossimo anno. Voglio finire qui la stagione nel migliore dei modi, poi penserò ad andare in vacanza, se ci saranno”. Chi non vede l’ora di tornare ad allenarsi è invece Carles Perez che in un’intervista in Spagna non rimpiange la scelta di aver lasciato Barcellona: “Giocare lì era una sogno, ma non sono la ruota di scorta di nessuno. Ora è la Roma il mio futuro”. Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 18:39



