Florenzi, sì al Milan: si tratta sulla formula. E Mourinho sfida l'Arsenal per Abraham

di Eleonora Trotta

Dopo Valencia e Psg, si profila un altro trasferimento per Alessandro Florenzi. Il Milan, infatti, ha preso informazioni per ingaggiare il terzino della Roma e già in giornata proverà a chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto. Il laterale romano, fuori dai piani di Mourinho, ha dato la sua disponibilità al trasferimento.

Mercato in entrata

Non solo uscite. Il club giallorosso resta concentrato sul post Dzeko. Tanti i nomi accostati alla Roma, ma al momento le attenzioni del gm Pinto sono focalizzate soprattutto su Abraham del Chelsea. Il classe ’97 piace molto a Mourinho, che lo considera il profilo ideale per l’attacco giallorosso orfano del numero 9 bosniaco. Ma la trattativa, iniziata ieri pomeriggio, non si preannuncia facile. Per arrivare a dama, la Roma deve infatti battere la storica concorrenza dell’Arsenal, da tempo sulle tracce del calciatore valutato circa 40 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA