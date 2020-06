Inter piccola con le grandi: appena 12 punti su 39 nei big match

Inter: piccola con le grandi, grande con le piccole, ma il calendario aiuta. Visto il carattere e la vis pugnandi di Antonio Conte, una statistica allarmante e da correggere in vista di questo finale di campionato a spron battuto e della prossima stagione, la prima con Marotta e il salentino ad occuparsi a 360 gradi della squadra. Ma, numeri alla mano, è questo il dato poco rassicurante che emerge analizzando il rendimento dell’Inter da fine agosto contro le big d’Europa e le prime 6 della classifica su suolo italico.

In totale 13 partite, tra scontri diretti o sfide dentro o fuori di serie A (7), Coppa Italia (2) e Champions League (4), con 3 sole vittorie contro Lazio (1-0, il 25 settembre a San Siro) e Napoli (1-3, il 6 gennaio al San Paolo) in campionato e Borussia Dortmund (2-0, il 23 ottobre al Meazza) oltreconfine, a fronte di 3 pareggi (Atalanta e Roma a San Siro in A, l’1-1 di sabato a Napoli in Tim Cup) e ben 7 sconfitte (3 in campionato, 3 in Champions e una in Coppa Italia) incassate.

In serie A (contro Juve, Lazio, Roma, Atalanta e Napoli) il bilancio è di soli 8 punti conquistati su 21 disponibili. In Europa di 3 su 12, con 3 ko (3-2 a Dortmund e il doppio 2-1 coi blaugrana) nella fase a gironi, fatali per il prosieguo in Champions. In Tim Cup di 2 passi falsi su 2 (lo 0-1 del 12 febbraio a Milano e il pari di sabato) nelle semifinali con il Napoli, a conferma di un disagio evidente della Banda Conte nelle sfide di cartello.

Da domenica (alle 21.45 il recupero con la Samp) al 16 luglio però nessun incrocio con le prime di serie A per i nerazzurri.

E un filotto di 8 gare (5 in casa, 3 in trasferta) per accorciare su Juve e Lazio. Possibilmente, con qualche gol in più di Lukaku, un altro in difficoltà con le big (solo 3 reti, delle 23 stagionali, in 13 gare) ma grande con le piccole.

