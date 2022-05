Firenze crede nell'Europa: Franchi verso il sold out contro la Juventus

La carica del popolo viola per trascinare la Fiorentina in Europa. Firenze è pronta a chiudere con il botto. Il tifo viola si prepara a un Franchi da tutto esaurito per la partita più importante dell'anno. Una vittoria contro i rivali di sempre, la Juventus, significherebbe accesso matematico a una competizione europea che manca da ben 5 anni. E in città sale già l'attesa in vista dell'ultima partita di campionato di sabato 21 maggio.

Prosegue a gonfie vele la prevendita in vista dell’ultima, decisiva, gara del campionato contro i bianconeri. Ripartire più compatti che mai, in quella che per Firenze è da sempre la madre di ogni partita. La Fiorentina, dopo il ko di Genova, si lecca le ferite ma è consapevole di avere ancora il destino nelle proprie mani. Tutto passerà dal match di sabato 21 maggio contro la Juventus.

E Firenze ha risposto presente al match dal sapore europeo. Una mano per centrare i tre punti con la Juventus, infatti, potrebbe arrivare anche dai tifosi. A tre giorni dalla gara contro i bianconeri, sono stati già venduti 25mila biglietti. Comprensivi dei quasi 12mila abbonamenti per il girone di ritorno staccati a fine 2021. La speranza della Fiorentina in vista dell’ultima di campionato, oltre a centrare l’Europa, è quella di superare anche il record stagionale di spettatori al Franchi. Ottenuto nella sfida col Milan (32.567). La Curva Fiesole è in via di esaurimento ma anche altri settori sono quasi sold-out.

Una carica che potrebbe risultare decisiva per Biraghi e compagni. Firenze sogna il ritorno in Europa e centrare l'obiettivo contro la Juventus potrebbe essere il coronamento di un sogno per tanti tifosi viola.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 18:51

