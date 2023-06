Fiorentina-West Ham 1-2, le pagelle: viola beffati al 90', addio alla Conference League

Il West Ham ha vinto la Conference League 2022-'23 battendo la Fiorentina per 2-1 nella finale giocata a Praga. Decisivo un gol nel finale degli inglesi dopo che Bonaventura aveva pareggiato l'iniziale vantaggio inglese.

LE PAGELLE VIOLA

TERRACCIANO 5 Incolpevole su entrambi i rigori, fa il compitino, ma non salva i viola al 90’.

DODO 5 Ha trascinato la Fiorentina in lungo e in largo per una stagione intera. Sulla fascia destra del Franchi ha fatto i solchi, ma oggi soffre la tensione della finale e lo scontro in velocità con Emerson Palmieri. Peccato

RANIERI 6,5 Se Antonio, Paqueta e Bowen non impensieriscono mai Terracciano è soprattutto merito suo e di Milenkovic. Nel finale di stagione si è conquistato la fiducia di Italiano e anche oggi non ha deluso. In crescita (Igor 84’ 4 entra in campo e viene infilato da Bowen)

MILENKOVIC 6 Fa a sportellate con tutti e (quasi sempre) è lui ad avere la meglio. Anche in finale giganteggia. Impeccabile fino al 90’

BIRAGHI 5 Errore sanguinoso che regala il vantaggio a un West Ham che non si era mai affacciato nei pressi della porta di Terracciano. Il fallo da rigore è un’ingenuità colossale.

AMRABAT 6 Da sempre dà geometria al centrocampo viola.

MADRAGORA 5,5 Nel centrocampo viola è quello che fatica di più: nervoso e poco preciso. Firenze si aspettava di più. (90’ Barak SV)

BONAVENTURA 7 Nel momento più difficile, Jack si carica la squadra sulle spalle e con una staffilata sul secondo palo fa gridare una città intera. Ma non basta

KOUAME 5 Lui è la mossa che non ti aspetti di Italiano. Sparito dai radar in Serie A, il tecnico sperava nelle sue nelle sue sgroppate sulla fascia. Ma la speranza è rimasta tale. Inesistente. (62’ Saponara 4 entra in campo, ma non si vede)

NICO GONZALEZ 6,5 Nei gol della Fiorentina c’è sempre il suo zampino. Sale in cielo in area di rigore e dà una palla al bacio a Bonaventura che ringrazia e ristabilisce la parità. È lui lui l’uomo in più dei viola e anche oggi lo dimostra.

JOVIC 5 Nel finale di primo tempo trova la rete, ma per centimetri il Var lo annulla. Poi poco altro e Italiano lo richiama in panchina (46’ Cabral SV)

ITALIANO 6 È la 58esima partita della Fiorentina di una stagione iniziata ad Agosto, ma i viola corrono eccome. E il merito non può che essere suo. Non va oltre la sufficienza per le due finali perse, ma questa viola ha fatto tanto nei due anni di sua gestione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 23:32

