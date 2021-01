La Fiorentina alza la testa, Crotone battuto al Franchi

Fiorentina-Crotone 2-1 nell'ultimo anticipo di oggi della 19/a giornata di Serie A. In gol Bonaventura e Vlahovic, accorcia Simy nella ripresa.

La Fiorentina batte il Crotone 2-1 al Franchi e si allontana dalle secche della bassa classifica. Dopo la batosta con il Napoli, gli uomini di Cesare Prandelli reagiscono e portano a casa i tre punti inchiodando i calabresi all'ultimo posto in classifica. Sblocca il risultato dopo 20' la Viola, con un gol di Bonaventura. Passano poco più di dieci minuti e la Fiorentina si ripete con Vlahovic. L'uno-due mette in ginocchio il Crotone che rischia il tracollo in altre occasioni. Gli uomini di Giovanni Stroppa, però, riescono a trovare il gol al 66' con Simy. Il finale è combattuto ma i padroni di casa tengono e portano a casa la vittoria.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Gennaio 2021, 23:05

