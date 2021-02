Fiorentina-Spezia, le probabili formazioni: ancora out Ribéry, Agudelo "falso nueve"

La ventitreesima giornata, quarta di ritorno, in serie A, si aprirà con la sfida del “Franchi” tra Fiorentina e Spezia (ore 18,30, arbitro Calvarese di Teramo). In palio tre punti pesanti in chiave salvezza, con gli aquilotti liguri davanti ai viola in classifica (24 punti contro 22). Una situazione che non in molti avrebbero pronosticato ad inizio stagione.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA

La Fiorentina è quintultima in graduatoria e cerca il sorpasso sullo Spezia. I 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione non lasciano tranquillo Cesare Prandelli: «Lo Spezia gioca forse il miglior calcio di questo momento, ma abbiamo l'obbligo di fare una grande prova e di conquistare il successo». Successo in campionato arrivato solo tre volte in 15 giornate, dopo l'avvicendamento in panchina con Beppe Iachini. Inoltre la Viola è reduce da due battute d'arresto consecutive contro Inter e Sampdoria. L'ex ct azzurro sembra avere ancora qualche dubbio di formazione. Nella difesa a tre tra Martinez Quarta e Igor, a destra a centrocampo tra Malcuit e Venuti. In mezzo, al fianco di Amrabat e Bonaventura, Pulgar è nettamente favorito su Castrovilli. In avanti Ribéry non ha recuperato e sarà ancora Kouame ad appoggiare Vlahovic.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLO SPEZIA

Vincenzo Italiano, che è stato allenato da Prandelli all'Hellas Verona dal 1998 al 2000, non potrà riproporre la stessa formazione che ha fatto mirabilie sabato scorso bloccando il Milan. Il difensore centrale croato Erlic e l'esterno sinistro Simone Bastoni (in gol contro i rossoneri) saranno infatti squalificati. Il tecnico dello Spezia dovrebbe sostituirli rispettivamente con Chabot e Marchizza. Per il resto squadra che vince (e che gioca molto bene) non si cambia, almeno nelle previsioni della vigilia. Centrocampo con Estevez, Ricci e Maggiore, attacco con Agudelo “falso nueve” affiancato da Gyasi e dall'ex fiorentino Saponara. Galabinov è destinato ancora una volta ad iniziare in panchina. Il bomber Nzola (9 gol) ha superato l'infortunio alla caviglia, ma ancora non è stato convocato.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Kouame, Vlahovic. All.: Prandelli.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Saponara. All.: Italiano.

