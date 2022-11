Fiorentina-Salernitana, problemi di Dazn e la partita non si vede: tifosi infuriati sul web

Continuano i problemi di Dazn. Questa volta a farne le spese sono i tifosi di Fiorentina e Salernitana che non riescono a vedere la partita a causa di un errore temporaneo. Da Nord a Sud vedere la partita che si sta svolgendo all'Artemio Franchi di Firenze sembra essere impossibile. Un'ennesima serata di disagi per i tifosi che non possono godersi lo spettacolo della 14esima giornata del campionato di Serie A.

Problemi tecnici (gli ennesimi) da parte di #DAZN per la sfida #FiorentinaSalernitana. In tanti purtroppo lamentano disservizi col segnale e non stanno riuscendo a guardare la partita. #Fiorentina — Matteo Dovellini (@MatteoDovellini) November 9, 2022

«Non si vede»

Da smartphone, tablet, pc e anche da smart tv, nessun dispositivo sembra essere in grado di connettersi allo streaming del match. Scendendo nel dettaglio, provando a guardare la partita, si va incontro ad un messaggio di errore che recita: «C’è un problema temporaneo con lo streaming di questo video. Prova a controllare la tua connessione internet o a riavviare Dazn».

L'ira social dei tifosi

La partita è già iniziata da diversi minuti e le segnalazioni sul web da parte di utenti infuriati si moltiplicano. Su Twitter, infatti, si leggono numerosi messaggi di protesta da parte di utenti fiorentini e salernitani che stanno riscontrando lo stesso tipo di problema. Purtroppo, pare che riavviare o aggiornare l’app non serva. Le altre partite, del resto, sono regolarmente visibili. Dunque, il problema riguarda unicamente lo streaming di Fiorentina-Salernitana. Probabilmente legato a un problema di segnale di trasmissione che impedisce di accedere alla diretta.

A voi si vede dazn per Fiorentina Salernitana? #DAZN — RobertoPontillo (@robertopontillo) November 9, 2022

