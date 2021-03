Fiorentina-Roma live 0-0: Pau Lopez respinge una conclusione di Vlahovic

di Alessandro Cristofori

30' - Pasticcio di Dragowski, autore di un'uscita sconsiderata con il pugno al limite dell'area. Il portiere si scontra con Igor ma nessun romanista ne approfitta

28' - Occasione per i viola: Ribery innesca Vlahovic che entra in area di rigore sul lato sinistro, l'attaccante prova a concludere a rete ma Lopez respinge

25' - Ritmi lenti, le occasioni non sono molte ed entrambi i portieri ancora non sono stati seriamente impegnati

20' - Calcio d'angolo direttamente sul portiere. Lopez blocca

19' - Azione offensiva della Fiorentina sulla destra. I viola conquistano un corner

13' - Il gioco si ferma per omaggiare Davide Astori. Un minuto di applausi per ricordare l'ex di Fiorentina e Roma scomparso improvvisamente tre anni fa

12' - Mkhitaryan si inserisce per vie centrali palla al piede, l'armeno prova il tiro da fuori area e la palla termina sopra la traversa

10' - Ribery si libera sulla destra e prova a servire Vlahovic. Pau Lopez blocca in presa

7' - Iniziativa personale di Spinazzzola sulla sinistra, il cross è per Mayoral che però viene anticipato da Pezzella

6' - Calcio di punzione per la Roma. Fallo su Mayoral.

4' - Conclusione imprecisa di Diawara da fuori area. Palla che si perde sul fondo

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Roma

Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, la Roma cerca il riscatto in trasferta contro la Fiorentina. Per questo turno infrasettimanale, Fonseca ha annunciato alcuni cambi di formazione: al centro della difesa torna Kumbulla mentre a centrocampo spazio a Diawara che affiancherà Veretout. Partirà dalla panchina El Shaarawy e quindi in avanti ancora confermati Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Mayoral. In casa viola, Prandelli manda in panchina Biraghi per inserire Igor dal 1'. Dentro anche Amrabat e Ribery che farà coppia con Vlahovic in attacco.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic.

All: Prandelli

Roma (3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral

All: Fonseca

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA