Fiorentina, ora è ufficiale: Rocco Commisso è il nuovo proprietario del club viola

È arrivata l'ufficialità: la proprietà della Fiorentina passa a Rocco Commisso, l'imprenditore italo-americano che ha rilevato la società viola dalla famiglia Della Valle che lascia la guida del club dopo 17 anni. Il passaggio di proprietà è stato sottoscritto presso lo studio notarile Bonelli-Erede di Milano.



«Commisso ha grandi ambizioni, porterà nuova gioia alla città di Firenze». Con queste parole Andrea Della Valle, presidente onorario uscente della Fiorentina, ha "salutato" il closing per la cessione del club viola. «In questi anni abbiamo vissuto tanti momenti belli - ha proseguito - Ricordo soprattutto la vittoria di Anfield. Per il resto, non è il momento di fare polemica». Giovedì 6 Giugno 2019, 13:27







