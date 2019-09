Fiorentina, Ribery e Chiesa regalano la prima vittoria a Montella

La Fiorentina ha vinto e questa è la prima notizia: l’evento non si verificava in campionato dal 17 febbraio scorso (1-4) a Ferrara e in casa addirittura dal 16 dicembre 2018 (3-1 nel derby con l’Empoli). Una striscia di 18 partite senza trionfi (10 sconfitte e pareggi). Prima vittoria anche per Montella da quando ha sostituito nella stagione scorsa Stefano Pioli: per l’Aeroplanino in campionato 7 sconfitte e 4 pareggi, poi il sapore dolce della Samp, una delle maglie della sua vita. I viola hanno lasciato l’ultimo posto in classifica con 5 punti totali, adesso al loro posto ci sono proprio la Samp in compagnia della Spal.

In tribuna si sono visti anche i Ct azzurri Mancini e Di Biagio.

Ribery e Chiesa i migliori, ma Bonazzoli nel finale ha riaperto una gara che pareva già chiusa grazie anche al rosso per Murillo.

La Fiorentina è andata al riposo meritatamente in vantaggio perché ha costruito qualcosa in più.

Nella notte fiorentina è sbucato Ribery, sempre più idolo viola: il transalpino per intensità, temperamento, letture del gioco e furore agonistico, è apparso nettamente superiore a tutti gli altri che erano in campo. Un suo cross dolce ha spedito Pezzella in gol, ottimo colpo di testa, per il vantaggio della Fiorentina. Pochi minuti prima Chiesa aveva costretto Audero a due parate vere in corner. In questa frazione Ribery, tra le altre cose belle, ha fatto ammonire prima Viera e poi Murillo, incapaci di contenerlo.

Di Francesco a inizio ripresa ha mandato in campo Bonazzoli e Rigoni al posto di Gabbiadini e Ramirez, provando a dare una scossa. Rigoni si è presentato colpendo la parte alta della traversa con un missile da fuori.

L’errore della Samp è stato però rimanere in dieci dopo una manciata di secondo tempo: Murillo ha steso ingenuamente Castrovilli e si è beccato il secondo giallo. Sarà un caso, ma 180 secondi dopo Dalbert ha fabbricato un assist stupendo per Chiesa che è scappato verso la porta e ha raddoppiato. Federico ha interrotto un digiuno di gol in campionato che durava dal 15 marzo a Cagliari: dopo 799 minuti e’ tornato a festeggiare. Ha avuto la possibilità di segnare ancora, ma Audero è stato di nuovo abile. E così, quando nessuno se lo aspettava, Bonazzoli ha accorciato lo svantaggio colpendo prima il palo di testa e sulla ribattuta infilando di sinistro Dragowski. Allo scadere il Var ha tolto un rigore assegnato alla Fiorentina: Sottil è stato ammonito per simulazione. Doveri aveva dato il penalty per l’uscita disperata di Audero sull’attaccante viola. In presa diretta sembrava davvero rigore, ma la tecnologia da emesso un verdetto diverso. Per la Fiorentina una vittoria scaccia paure, per la Samp tempi duri. Mercoledì 25 Settembre 2019, 23:29







