Fiorentina-Parma, dalle 18.00 la diretta Montella cerca l'allungo per l'Europa. Le formazioni ufficiali

Domenica 3 Novembre 2019, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiorentina e Parma giocano quest'oggi alle ore 18 l'11a giornata di Serie A in un match di assoluta importanza per entrambe le compagini. I viola, reduci dalla vittoria nell'infrasettimanale sul campo del Sassuolo, tornano al Franchi per rifarsi di fronte ai propri tifosi dopo la sconfitta con la Lazio della scorsa settimana; i ducali, dal canto loro, vogliono dimenticare in fretta lo scivolone interno col Verona e cercano la vittoria per accorciare sulla zona di testa della graduatoria.Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Ghezzal. All. MontellaSepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Karamoh, Gervinho. All. D'Aversa