Fiorentina-Napoli come vederla in televisione e diretta streaming

FIORENTINA-NAPOLI DOVE VEDERLA IN TELEVISIONE

FIORENTINA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Sabato 24 Agosto 2019, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il campionato di Calcio e torna anche la Serie A in televisione. Ed è già atempo di anticipi e posticipi. Il primo anticipo serale sarà sabato 24 agosto alle 20.45Sarà una partita particolare perché segna l'esordio del nuovo patron Commisso ai vertici della società Viola. Nuova presidenza che, soprattutto dopo l'arrivo di Franck Ribéry, ha riportato grande entusiasmo a Firenze. Con il ritorno del campionato di Serie A, però, soprattutto in questa prime giornate in cui i tifosi sono magari ancora fuori per le vacanze, è necessario tornare ad orientarsi e capire come vederese si è fuori casa.La prima domanda che ogni tifoso deve porsi è capire quale piattaforma trasmetta la partita del cuore. Nel nostro caso capire. La risposta è semplice: FLa telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Lele Adani. Sarà possibile vedere la gara tracon ampio prepartita dalle 20 su Sky Sport Serie A Per chi invece non dovesse essere in casa, sarà comunque possibile vederegrazie all'applicazione, che permette di seguire le dirette della partite di Serie A in mobilità. Sia tramite il vostro cellulare, tablet o Pc potrete seguire le gesta dei vostri beniamini grazie ad un'adeguata connessione ad Internet. Esiste anche un'alternativa a Sky, ed è rappresentata da