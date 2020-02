Fiorentina-Milan 0-1 Diretta Gran gol di Ibra

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Febbraio 2020, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiorentina e Milan chiudono il programma del sabato con la sfida del Franchi per la 25esima giornata di campionato. I viola vengono dal larghissimo successo di Genova della scorsa settimana ai danni della Sampdoria, 1-5 il finale, grazie al quale sono saliti a quota 28 punti; dopo la vittoria su misura nel posticipo del lunedì ai danni del Torino, è momentaneo sesto posto invece per i rossoneri, con 7 lunghezze più sui viola e con 4 di ritardo dalla Roma al momento quinta.La Fiorentina è tornata al successo nel match di Genova contro la Sampdoria dopo 3 gare difficili, nelle quali aveva collezionato un deludente pareggio casalingo (0-0 col Genoa) e le sconfitte sul campo della Juventus e al Franchi per mano dell'Atalanta; Milan in salute rispetto al disastroso inizio di anno, con 2 sole sconfitte subite nelle ultime 12 gare di campionato.Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. IachiniDonnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli