Fiorentina-Lazio, dalle 20.30 La Diretta Biancocelesti in corsa per la Champions

Ultimo aggiornamento: 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fiorentina si gioca di fronte ai propri tifosi una delle ultime chance di rientrare nella lotta per la conquista di un posto che valga la partecipazione all'Europa League del prossimo anno. I viola, reduci dalla brutta sconfitta di Bergamo da cui sono usciti con 3 gol al passivo ed 1 solo all'attivo, ospitano però una Lazio rilanciata dalla perentoria vittoria del derby, dominato 3-0 ai danni della Roma, e determinata più che mai a riprendere la corsa per il quarto posto finale.LE FORMAZIONI:FIORENTINA:LAZIO:La Fiorentina non conosce la vittoria al Franchi oramai dal 16 dicembre scorso, quando sconfisse 3-1 l'Empoli nel derby toscano; poi la sconfitta col Parma e 3 pareggi consecutivi con Sampdoria, Napoli ed Inter. Per quanto concerne invece la Lazio, i biancocelesti nelle ultime 5 trasferte hanno raccolto 2 vittorie, a Bologna prima e a Frosinone poi, e ben 3 sconfitte con Atalanta, Napoli e Genoa. Nello scorso campionato la partita terminò con uno spettacolare 3-4 per gli ospiti.