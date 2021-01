Fiorentina-Inter 0-0 diretta Lautaro e Skriniar, nerazzurri vicini al vantaggio

Al Franchi comincia l'avventura dell'Inter in Coppa Italia. La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta con la Sampdoria e dal pareggio contro la Roma in campionato e sfida la Fiorentina di Prandelli negli ottavi. I viola hanno battuto il Cagliari nell'ultima giornata e si sono guadagnati la sfida con l'Inter eliminando in coppa Padova e Udinese. In Serie A i nerazzurri e la Fiorentina si sono sfidate a San Siro e il 26 settembre finì con uno spettacolare 4-3 per la squadra di Conte. Fischio d'inizio alle 15, arbitra Massa.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Igor, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Kouamé.

A disp.: Brancolini, Dragowski, Pezzella, Venuti, Barreca, Montiel, Kraste Duncan, Vlahovic, Dalle Mura, Callejon.

All.: Prandelli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Eriksen, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.

A disp.: Padelli, Radu, Bastoni, Hakimi, De Vrij, Barella, Brozovic, Lukaku.

All.: Conte

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 15:20

