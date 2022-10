Fiorentina-Inter 3-4, le pagelle: maestoso Lautaro, Dimarco graziato. Mkhitaryan miracolo

di Fabrizio Ponciroli

Il match tra Fiorentina e Inter si conclude con un roboante 4-3 per i nerazzurri. Succede di tutto al Franchi ma, alla fine, sorridono i nerazzurri.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

TERRACCIANO 6

Può poco sui gol nerazzurri. Qualche buon intervento poi commette il fallo che vale il momentaneo 3-2 dei nerazzurri su rigore.

DODO' 5,5

Spinge poco e non è lucido come dovrebbe. Nella ripresa ha un passo completamente diverso. Osa poco (39' st Venuti sv).

MILENKOVIC 6

Sfortunato sul gol lampo di Barella. Poi fa il suo dovere come sempre. Lautaro Martinez lo impegna moltissimo.

MARTINEZ QUARTA 5

Ne combina parecchie. Non fa una bella figura nell'occazione del 2-0 di Lautaro Martinez. Rischia troppo.

BIRAGHI 6

Prova a scuotere la squadra dopo l'inizio horror ma non combina molto. Applausi comunque per l'impegno (39' st Terzic sv).

BONAVENTURA 6

Non si arrende all'evidenza. Bravo ad inserirsi e trovare il penalty. Non smette mai di lottare.

AMRABAT 5,5

Tanta corsa. Prova a dare una mano in fase difensiva. Meno aggressivo del solito (39' st Barak sv).

DUNCAN 5,5

Va ad intermittenza e, in fase difensiva, non è impeccabile (18' st Jovic 6,5: gol nel finale con tanto di polemica. Purtroppo non serve).

GONZALEZ SV

(8' pt Ikoné 6,5: ha un paio di buone occasioni sciupate malamente, poi un gol di gran classe).

CABRAL 6

Fatica a ricevere la palla. Gira a vuoto sino al rigore che trasforma con freddezza. Prima gioia italiana.

KOUAMÉ 7,5

Il più ispirato dei viola. Crea diversi pericoli maggiori alla difesa nerazzurra. Gli manca solo il gol.

ITALIANO 6

Approccio incomprensibile da parte della sua squadra. Ottima la reazione. Non ha paura a rischiare. La sconfitta fa malissimo per come è arrivata.

LE PAGELLE DELL'INTER

ONANA 5,5

Sembra una comoda giornata in ufficio ma poi arrivano tre palloni da raccogliere dal fondo della rete. Non incide.

SKRINIAR 6

Comincia alla grandissima. Poi ha un momento di empasse. Per fortuna dell'Inter, è una pausa passeggera.

DE VRIJ 5,5

Usa l'esperienza per uscire vincitore in più situazioni. In alcuni frangenti è però un pizzico in ritardo.

ACERBI 5

Non piedi educatissimi e qualche abbaglio di troppo. Ikone lo fulmina nell'azione del 2-2. Impacciato.

DARMIAN 6

Gli viene chiesto di presidiare la fascia con attenzione ed è quello che fa. Soldato efficiente (22' st Dumfries 5,5: non accende il suo motore).

BARELLA 6,5

Altro gol capolavolo. Sblocca la partita con una magia degna di Harry Potter. In mezzo al campo è ovunque. Nella ripresa troppo silenzioso.

CALHANOGLU 6

Nel ruolo di trequartista diverte e si diverte. Tanta sostanza e una visione di gioco di grande livello. Radar. Alla distanza perde lucidità.

MKHITARYAN 6,5

Gioca ogni pallone con saggezza. Non perde mai la concentrazione. Unico difetto: qualche pallone perso di troppo. Nel finale bravo e fortunato a trovare la rete del 4-3 finale.

DIMARCO 5

Parte bene poi macchia la sua prestazione con un'entrata folle punita con il rigore. Graziato, l'intervento su Bonaventura sembrava da rosso. Disorientato (22' st Gosens 5,5: non lo si nota).

CORREA 5,5

Si muove molto sul fronte offensivo. Bravo ad aprire gli spazi al compagno di reparto Lautaro Martinez. Però non tira mai (16' st Dzeko 5: non riesce a far valere la sua fisicità. Un po' contratto).

LAUTARO 9

Assist da fantascienza, gol da cineteca e impeccabile rigore. E' in una forma stratosferia. Gioca con una sicurezza impressionante. Re Mida (40' st Bellanova sv).

INZAGHI 6,5

Alcune buone cose ma anche distrazioni pesanti. Un super Lautaro Martinez e un pizzico di fortuna gli regalano una vittoria esterna preziosissima.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Ottobre 2022, 22:48

