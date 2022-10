Fiorentina-Inter, il giallo del dopo-match. Commisso accusa: «Fake news, voglio le scuse di Zhang»

La partita vinta sabato sera dall'Inter al Franchi contro la Fiorentina, con gol al 96° di Mkhitaryan, ha lasciato qualche strascico dopo il fischio finale, con tanto di botta e risposta tra i dirigenti dell'Inter e il presidente viola Rocco Commisso. Nel post match i dirigenti nerazzurri hanno raccontato che il patron dei toscani si sarebbe scagliato contro la porta degli spogliatoi, dove ci sarebbe stato anche un alterco tra i presenti.

Fiorentina-Inter, tensione a fine gara

La situazione è stata però smentita categoricamente dalla Fiorentina, interpellata sull'accaduto, con la società viola che ha sottolineato che non è assolutamente avvenuto niente di quanto era circolato in precedenza e non c'è stato nessun intervento da parte del presidente Rocco Commisso o altro dirigente. Dopo il fischio finale di Valeri - finito peraltro sotto accusa sui social per il mancato rosso a Dimarco e per il presunto fallo di Dzeko su Milenkovic all'inizio dell'azione del 3-4 - era scoppiato un accenno di rissa in campo tra i giocatori, segno che i nervi erano a fior di pelle un po' per tutti.

Commisso: Fake news, voglio le scuse

E Commisso, in merito alle voci emerse ieri sera, ora vuole le scuse dei dirigenti dell'Inter: in merito a quanto sarebbe accaduto o meno in Tribuna Autorità e negli spogliatoi, la Fiorentina all'ANSA fa sapere che «Acf Fiorentina smentisce categoricamente tutte le voci che attribuiscono al presidente Rocco Commisso o ad altri dirigenti viola comportamenti violenti avvenuti al termine della gara. Commisso alla fine della partita è semplicemente sceso all'interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il mister e i ragazzi per l'ottima prestazione. Il presidente aspetta le scuse ufficiali da parte dell'Inter e del suo presidente Steven Zhang e di chi ha messo in giro queste notizie false, ristabilendo al più presto la verità».

