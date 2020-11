Fiorentina, esonerato Iachini. Al suo posto torna Cesare Prandelli

La Fiorentina ha deciso di esonerare il proprio tecnico, Giuseppe Iachini. Al suo posto è pronto Cesare Prandelli: è appena arrivata l'ufficialità del gradito ritorno a Firenze del tecnico di Orzinuovi.

Leggi anche > Ricorsi Juve-Napoli e Diawara, le sentenze nei prossimi giorni

Rocco Commisso, rimasto negli Stati Uniti, è stato in contatto per tutta la giornata con la dirigenza viola, prima di prendere la sua decisione dopo ore di lunghe riflessioni. Alla fine, constatata la sfiducia (più della piazza che della squadra) nei confronti di Beppe Iachini, la dirigenza della Fiorentina ha deciso di annunciare il ritorno di Cesare Prandelli, che sarà presentato domani alle 13 in conferenza stampa e dirigerà il primo allenamento della squadra nel centro sportivo Davide Astori.

«Prima di tutto voglio ringraziare personalmente Beppe Iachini, allenatore capace e determinato, che, nel momento più difficile della scorsa stagione, ha trascinato e guidato la squadra, col suo lavoro, la sua dedizione e il suo carattere. Purtroppo, gli attuali risultati impongono un cambio di guida tecnica, ma la mia stima e la gratitudine verso l’uomo e il professionista rimangono del tutto immutati» - le parole di Rocco Commisso nel comunicato - «Voglio inoltre dare il mio personale benvenuto a Mister Prandelli. Riteniamo che le sue capacità, la sua storia professionale e la sua umanità, riconosciute e apprezzate da tutto il mondo del calcio, rendano Prandelli la persona più adatta a sedere sulla panchina viola».

«Ho condiviso la scelta della Dirigenza di puntare su Cesare Prandelli, quale nuovo tecnico, considerandolo il candidato ideale per le sue esperienza e la sua massima motivazione di tornare a lavorare per i nostri colori. Motivazione e decisione che ci aspettiamo di ritrovare in tutti i giocatori e in tutto l’ambiente che lavora intorno alla squadra» - spiega ancora Rocco Commisso - «Mi auguro che il nuovo allenatore riuscirà a valorizzare e utilizzare al meglio la nostra rosa e, attraverso il gioco e ai futuri risultati che otterremo, a regalare nuove soddisfazioni alla città di Firenze e alla grande Famiglia Viola».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA