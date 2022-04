Fiorentina-Empoli 1-0, decide Gonzalez. L'ira del presidente Corsi in tribuna contro il designatore Rocchi

La Fiorentina ha battuto l'Empoli 1-0 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 31/a giornata della Serie A.

L'ira del presidente Corsi contro il designatore Rocchi

Luperto viene espulso per doppia ammonizione, per fallo su Gonzalez, e il presidente dell'Empoli Corsi si alza da dove era a sedere in tribuna e si dirige verso il designatore degli arbitri Rocchi (al Franchi di Firenze per assistere alla gara contro la Fiorentina dei suoi arbitri) per protestare animatamente verso la decisione presa dall'arbitro Massimi.

Pomo della discordia non tanto il secondo fallo ma il primo sanzionato al difensore ospite, nel primo tempo per il fallo su Cabral davanti alla panchina dell'Empoli) che ha causato non poche polemiche in campo. Immagini riprese anche dalle televisioni, con Rocchi che cercava di spiegare al massimo dirigente dell'Empoli la decisione presa in campo dall'arbitro. Alla ripresa del gioco poi la Fiorentina è passata subito in vantaggio proprio con un gol di testa di Gonzalez.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Aprile 2022, 14:34

