Fiorentina-Atalanta, dalle 21.00 La Diretta Tutto esaurito al Franchi

Ultimo aggiornamento: 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiorentina ed Atalanta si affrontano all'Artemio Franchi nella gara d'andata di una semifinale tutt'altro che annunciata, con toscani e orobici che sono stati bravi ad eliminare rispettivamente la Roma con un devastante 7-1 e la Juventus pluricampione in carica con una ammirevole lezione di calcio. In attesa del ritorno che si svolgerà a Bergamo tra due mesi, entrambe le squadre cercano un risultato che impreziosirebbe la stagione e le avvicinerebbe ad un posto nella prossima Europa League.LE FORMAZIONI:FIORENTINA:ATALANTA:La Fiorentina mancava in semifinale da quattro anni, quando nel 2014/15 perse 3-0 al ritorno contro la Juventus dopo aver vinto 2-1 in casa l'andata, e cerca di qualificarsi all'atto finale per la prima volta dal 2013/14, quando perse il titolo contro il Napoli nella tragica notte della morte di Ciro Esposito. L'Atalanta invece disputa la seconda semifinale consecutiva di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia, la quinta in totale: due volte è avanzata in finale, nel 1987 e nel 1996.