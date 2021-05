Finale di Coppia Italia, le probabili formazioni di Juventus-Atalanta. La Juventus di Pirlo si gioca tutto in 4 giorni: la finale della Coppa Italia, e le ultime possibilità di entrare in Champions League. In porta Pirlo opta per Buffon, probabilmente all'ultimo atto con la maglia bianconera, mentre la linea di difesa, con Alex Sandro squalificato dovrebbe essere quella titolare con Chiellini e De Light al centro e Cuadrado e Danilo. In mezzo al campo spazio per McKennie, Bentancur e Rabiot. Davanti Chiesa in appoggio a Ronaldo e Dybala.

Gasperini punta sul duo Muriel-Zapata, con Malinosky a supporto. Dietro spazio a Toloi, Palomino e Djimsiti, con Gosens, Freuler e De Roon stantuffi di centrocampo.

Juventus (4-4-2): 77 Buffon; 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 13 Danilo; 14 McKennie, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 22 Chiesa; 7 Ronaldo, 10 Dybala. (1 Szczesny, 31 Pinsoglio,, 5 Arthur, 8 Ramsey, 9 Morata, 28 Demiral, 33 Bernardeschi, 38 Frabotta, 44 Kulusevski) All.: Pirlo.

Atalanta (4-2-3-1): 95 Gollini, 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti, 8 Gosens, 11 Freuler, 15 De Roon, 18 Malinovskyi, 81 Pasalic, 9 Muriel, 91 Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 3 Mahele, 20 Kovalenko, 13 Caldara, 33 Hateboer, 40 Ruggeri, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 7 Lammers ). All.: Gasperini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 22:25

