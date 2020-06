Napoli, ADL attack Sarri: «Purtroppo è stato un traditore»

Sempre e solo per il vil denaro. La causa di quasi tutti i guai è sempre questa. All’antivigilia della finale di Coppa Italia tra la Juve e il suo Napoli, Aurelio De Laurentiis è in formissima più che mai.

Dopo aver fatto fuori l’Inter di Conte in semifinale, ora vuole il trionfo azzurro contro la Juventus targata Maurizio Sarri, ovvero il suo ex tecnico. Che puntualmente punzecchia: «Nemesi storica (ride, ndr). Mi fece incazzare con la scusa volgare dei soldi, mi costrinse a cambiare e aveva ancora due anni di contratto A febbraio di due anni fa mi invitò a pranzo in Toscana, a due passi da casa sua, organizzò la moglie, non accennò a chiusure, mi portò fino al giorno che precedette l’ultima partita creando incertezze alla società. Tre stagioni indimenticabili? Il deus ex machina, ma anche nel calcio sono necessari un ottimo regista e un ottimo produttore... ».

Piccola pausa, quindi ADL riprende il filo del discorso: «Naturale che l’imprenditore dia delle indicazioni e che gli sia riconosciuta una parte del merito, non solo la colpa della sconfitta. Chi ha preso Cavani? Il sottoscritto. E Mazzarri? E Benitez? E Higuain, Sarri? Quando lo scelsi tappezzarono la città di striscioni contro di me».

Domani all’Olimpico va in scena l’ultimo atto della Coppa Italia, primo Trofeo assegnato in questa stranissima e maledetta stagione, dominata per oltre tre mesi da uno stop forzato dal caronavirus. Una finale atipica, visto che si giocherà a porte chiuse, come nelle due semifinali di ritorno disputate allo Sadium e al San Paolo. Il Napoli punta al sesto successo in questa competizione. Sei anni dopo il 3-1 rifilato alla Fiorentina e otto dal 2-0 proprio alla Juventus. ADL conta di fare il bis domani sera.

