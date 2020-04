Gravina, presidente Figc:«Non sarò io l'ammazza calcio»

Gabriele Gravina accerchiato. Un po’ come Van Damme nel film. C’è chi come Giovanni Malagò, presidente del Coni, suggerisce: «Un diritto provare a finire la stagione ma è altrettanto importante immaginare un’alternativa per i motivi che tutti conosciamo...». Ma c’è pure chi come Giovanni Galli ammonisce: «Si parla solo di serie A, ma la C e i dilettanti rischiano il collasso definitivo». Insomma, il numero uno della Figc è messo alle strette. E risponde: «Non posso essere il becchino del calcio italiano».

Quindi ancora: «Ci sono due correnti di pensiero: quella per la quale si dovrebbe chiudere tutta l’attività collegata al mondo dello sport e c’è una corrente che porto avanti che è quella di continuare». Gravina poi precisa di lasciare al Governo la responsabilità di un eventuale stop ai campionati: «Fermarsi oggi sarebbe un disastro - continua Gravina -. Se il calcio non ripartisse, ci sarebbe un pesante impatto negativo sul settore ma anche sul Paese, visto che movimentiamo circa 5 miliardi».

Mercoledì il giorno della verità: dovrebbe essere dato il via libera per gli allenamenti dal 4 maggio. Chi vivrà, vedrà.

