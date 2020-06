Passa la linea Gravina in consiglio federale. Con la maggioranza di 18 voti a favore e 3 contrari (la Lega Serie A), il consiglio federale della Figc ha approvato le linee guida proposte dal presidente Gabriele Gravina da applicare in caso di nuovo e definitivo stop al campionato: in caso di necessità, l'algoritmo servirà a stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 14:10



