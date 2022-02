Fifa e Uefa: Russia fuori dal Mondiale e club esclusi dalle coppe

Il calcio mette al bando la Russia. Con una decisione congiunta, Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale di Mosca e tutti i club russi. Per effetto di questa decisione, la Russia è attualmente esclusa dal Mondiale.

Dopo gli appelli lanciati da Robert Lewndowski e Wojciech Szczesny, bandiere della nazionale polacca, che avrebbe dovuto affrontare la Russia nello spareggio per il mondiale in Qatar del 2022, arriva la drastica decisione di Fifa e Uefa. L'attaccante del Bayern Monaco e il portierone della Juventus avevano espresso il loro rifiuto di scendere in campo contro la Russia, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle esercito russo.

«A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio Fifa e dal Comitato Esecutivo Uefa, che prevedevano l'adozione di misure aggiuntive, la Fifa e la Uefa hanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione alle competizioni Fifa e Uefa fino a nuovo avviso».

Così in una nota congiunta le Fifa e la Uefa annunciano le sanzioni alla Russia dopo l'invasione militare dell'Ucraina. «Queste decisioni sono state adottate oggi dall'Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa e dal Comitato Esecutivo della Uefa, rispettivamente i più alti organi decisionali di entrambe le istituzioni su questioni così urgenti». «Il calcio è pienamente unito qui e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa essere di nuovo un vettore per l'unità e la pace tra le persone», hanno concluso Fifa e Uefa.

