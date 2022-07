Fifa, Michel Platini e Sepp Blatter assolti dall'accusa di frode

Michel Platini, ex presidente dell'Uefa, e Sepp Blatter, ex presidente della Fifa, sono stati assolti dall'accusa di frode ai danni del massimo organismo calcistico mondiale.

Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste della pubblica accusa che, lo scorso 15 giugno, aveva chiesto per entrambi un anno e otto mesi di reclusione (con la sospensione della pena). I due imputati si sono sempre dichiarati innocenti. Michel Platini, 67 anni, ex presidente della UEFA, era accusato di aver «percepito illegalmente, a spese della FIFA, il pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri» (1,8 milioni di euro) da parte di Sepp Blatter, 86, a sua volta ex n.1 della Federcalcio internazionale.

Difesa e accusa concordano su un punto: il tre volte Pallone d'Oro ha ben consigliato Blatter tra il 1998 e il 2002, durante il primo mandato di quest'ultimo alla guida della FIFA, quando i due avevano concordato un contratto nel 1999 che attribuiva a Platini un compenso annuo di 300.000 Franchi svizzeri, interamente pagati dalla FIFA.

Ma nel gennaio 2011 l'ex centrocampista della Juventus, divenuto nel frattempo presidente della UEFA (2007-2015) - «ha rivendicato un compenso di 2 milioni di franchi svizzeri», ingiustificato secondo l'accusa. I due si sono difesi sostenendo di aver deciso fin dall'inizio uno stipendio annuo di un milione di franchi svizzeri, con un «gentlemen's agreement» orale e senza testimoni, senza che le finanze della FIFA consentissero il pagamento immediato a Platini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 11:34

