Fifa 22, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta avranno un nome diverso: ecco quale

Sul videogioco Fifa 22 ben quattro club di Serie A non saranno presenti con il loro nome. Nonostante la partnership tra EA Sports e il campionato italiano di calcio, ci sono infatti quattro squadre che hanno firmato una partnership esclusiva con Konami per PES (che quest’anno si chiamerà eFootball): si tratta di Lazio, Roma, Juventus e Atalanta.

Ma come si chiameranno i quattro club su Fifa? Come l’anno scorso, la Juve si chiamerà Piemonte Calcio. L’Atalanta sarà Bergamo Calcio, la Roma ‘Roma Fc’ e la Lazio ‘Latium’. Non cambierà nulla però per i nomi dei giocatori, che saranno tutti quelli autentici: un diverso tipo di accordo è stato infatti stretto tra Electronic Arts e Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 17:43

