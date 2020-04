La maglia di Maradona venduta all’asta per 55mila euro

"Je sto vicino a te", la campagna lanciata da Ciro Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro per la loro fondazione per raccogliere fondi per la sanità e per Napoli, ha fatto boom. L’asta benefica dei tre ex difensori è stata un successo, raccogliendo più di 80mila euro. L'iniziativa, ispirata a una nota canzone di Pino Daniele, ha visto diversi giocatori mettere all'asta le loro maglie. Il ricavato della raccolta sarà poi destinato all’acquisto di beni di prima necessità in collaborazione con alcune associazioni riconosciute sul territorio e già selezionate. Il record l’ha ottenuto ovviamente la maglia numero 10 di Diego Armando Maradona. Si tratta dela maglia dell’Argentina in occasione di un'amichevole giocata contro l'Italia nel giugno del 1987, ovvero la notte del debutto in Nazionale di Ciro Ferrara, che l'ha messa all'asta. “Fu un regalo di Diego una delle cose più belle che conservo. Felice di averla messa all’asta e di aver fatto qualcosa di buono in questo periodo difficile”, ha detto Ferrara. La maglia del Pibe de Oro è stata venduta per la cifra record di 55mila euro. Un successone. La maglia indossata da Cannavaro nel Real Madrid 5050 euro. L'asta resterà aperta fino al 27 aprile solo per la maglia del Napoli indossata Mertens, con il belga che ha messo a disposizione quella con cui ha segnato al Barcellona nell'andata degli ottavi di Champions. Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Aprile 2020, 16:04



