La solidarietà non conosce colori di maglia per Mohamed Fares, il difensore della Lazio che ha contribuito con una sostanziosa donazione alla raccolta fondi attivata per acquistare un motorino nuovo al rider napoletano rapinato del suo mezzo. L'episodio si è verificato a Napoli, in Calata Capodichino. Come mostrano i video che hanno immortalato la scena, un rider di 50 anni che stava solo svolgendo il suo lavoro è stato accerchiato da un gruppo di sei rapinatori, picchiato e derubato del motorino.

La solidarietà nei confronti dell'uomo si è concretizzata in una raccolta fondi online sul portale GoFundMe (Qui il link per donare) e anche il calciatore della Lazio ha partecipato. Fares ha donato 2.500 euro, una cifra sufficiente a ricomprare il mezzo che consentirà al rider di continuare a svolgere il suo lavoro.

Al momento, oltre 11mila euro sono stati raccolti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Gennaio 2021, 08:47

