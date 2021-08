Fantacalcio, vincere non è mai stato più semplice: da Roma il Fantalgoritmo per sbaragliare la concorrenza

La stagione di Serie A 2021/2022 è alle porte. E mentre i calciatori cercano di raggiungere la forma fisica migliore, i fantallenatori fremono per i colpi di mercato e si preparano alla fatidica asta che sancirà le sorti di una stagione di fantacalcio da vivere, con ansia, partita dopo partita. Ma vincere, quest'anno, sarà più semplice grazie a Fantalgoritmo.

Il periodo di grande fermento non coinvolge, dunque, solo le società alle prese con il mercato estivo per completare le rose, ma anche tutti quei fantallenatori pronti a tuffarsi nella vera e propria battaglia fatta di rilanci e controrilanci chiamata asta.

Quest'anno, però, in soccorso di tutti i fantallenatori d'Italia arriva Fantalgoritmo, l'algoritmo studiato per sbaragliare la concorrenza. Un algoritmo in grado di aiutare i fantallenatori durante l'asta con suggerimenti sul prezzo a cui acquistare i calciatori e, poi, un aiuto di settimana in settimana per schierare la formazione migliore.

Il Fantalgoritmo è un'idea di Giovanni Curcio, romano doc e senior consultant in una società di consulenza strategica e di direzione e fondatore di due 2 start-up sul digitale. Per Giovanni il Fantacalcio si basa su numeri e statistiche. Proprio per questo è nato Fantalgoritmo e da due mesi dal lancio ufficiale sono già più di 1000 gli utenti che si sono affidati alle statistiche per cercare di vincere il fanta sport più amato dagli italiani.

L’utente potrà sfruttare online il Fantalgoritmo direttamente dal sito web, ricevendo la guida al campionato, la guida con consigli e strategie utili per l’asta, e il Fantalgoritmo che aiuta e orienta nel corso dell’asta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 20:55

