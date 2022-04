Fanna vede bianconero: «La Juve ormai non sbaglia più, possibile la rimonta scudetto»

All'Allianz Stadium domenica alle 20.45 si incrociano Juventus e Inter per una sfida che può diventare cruciale per il campionato. Il doppio ex Pierino Fanna, in bianconero dal 1977 al 1982 e in nerazzurro dal 1985 al 1989 di match di questo livello.



Cosa si attende da Juve-Inter, dopo una pausa così lunga e dopo il momento negativo passato dal calcio italiano con l'Italia di Mancini?

«Un mese fa non sembrava possibile e invece con una serie di risultati importanti la Juve oggi può sperare non solo per il quarto posto. I bianconeri sono in crescita, hanno ritrovato grandi motivazioni. L'Inter invece vuole giocarsi le ultime speranze scudetto. Per me è una partita apertissima».



Si aspettava un calo così evidente dell'Inter?

«La davo per favorita ma di scontato non c'è nulla. Ha perso quello smalto e la fiducia che l'hanno trascinata all'inizio. Ci sono stati troppi passi falsi».



Può influire il fatto che Inzaghi è ancora poco avvezzo a obiettivi così importanti?

«Non credo. I campionati si vincono prendendo meno gol e Conte lo scorso anno è stato bravo a spostare il baricentro nel momento chiave. Non la vedo comunque fuori di giochi l'Inter».



Alla Juve cosa servirà per tornare grande anche in Europa?

«La Juve sta cambiando pelle, come hanno fatto big europee come Barcellona e Real, puntando sui giovani. Dietro i due centrali Chiellini e Bonucci saranno da sostituire, poi manca personalità in mezzo al campo. Ci vorrà del tempo per tornare davvero in alto».



Per ora davanti Milan e Napoli. Cosa la convince di più di entrambe?

«Del Milan mi piace il fatto che Pioli ha dato gioco e fiducia a tanti giovani di prospettiva. Spalletti è un marpione, ma ha sfruttato un grande attaccante come Osimhen. Lui può davvero fare la differenza, così come la voglia di Insigne di lasciare un segno prima di andarsene».



Lotta per l'Europa League: chi vede favorita?

«Chi dà più garanzie è l'Atalanta, che ormai è una grande e non più una provinciale, ma tutto può ancora accadere».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 08:10

