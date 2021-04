Falcao, su Instagram la foto con Venditti: «Leggenda della musica e grande tifoso della Roma»

Da un lato una leggenda del calcio e un idolo dei tifosi della Roma, dall'altro una leggenda della musica, nonché lui stesso tifoso giallorosso. Parliamo di Paulo Roberto Falcao e Antonello Venditti, protagonisti dello scatto che vi mostriamo, che Falcao ha condiviso sul suo profilo Instagram, in cui si vede uno scambio di maglie autografate tra i due personaggi. Una vecchia foto, che l'ex campione brasiliano ha postato oggi.

«Antonello Venditti: una leggenda della musica italiana ed un grande tifoso della Roma!», scrive Falcao a corredo della foto in cui l'ex campione giallorosso, con un bellissimo sorriso, mostra lo scambio di maglie con Venditti. A quest'ultimo sono legati dolci ricordi per Falcao nella Capitale: alla festa scudetto del 1983, quando la Roma vinse il campionato, Venditti cantò Grazie Roma in un tripudio di felicità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 19:58

