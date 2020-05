Lazio, trattativa tra Lotito e la squadra per il taglio stipendi

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito è piombato a Formello per un lungo faccia a faccia con la squadra, nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal dpcm. In un momento in cui il calcio vive una fase di grande incertezza il numero uno biancoceleste è voluto scendere in campo per cercare di dare sicurezze ad un gruppo che già da tempo ha espresso il desiderio di voler tornare in campo per sfidare la Juventus capolista. Circa due ore di faccia a faccia in cui Lotito oltre a rassicurare la squadra sul futuro, complice un bilancio senza nessuna criticità, ha soprattutto avviato il confronto sul delicato tema degli stipendi.

Fino ad oggi la società non aveva ai affrontato la questione ma qualora il campionato non dovesse partire il tema diventerebbe di stretta attualità e per questo il numero uno della Lazio ha deciso di confrontarsi con la squadra. In società c'è la ferma intenzione di attuare le linee guida votate in Lega dai 20 club, quindi taglio di due mesi di stipendio, marzo e aprile, che potrebbero arrivare a quattro in caso appunto in cui il campionato non dovesse ripartire. Non si è arrivati ancora ad un accordo, anche perché non tutti i calciatori sono sembrati favorevoli a questi possibili tagli, la questione verrà comunque affrontata prossimamente quando saranno più chiare le linee dettate dalla Figc. Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 21:35



