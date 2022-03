Inter, ora serve un guizzo di Inzaghi

Ero tra quelli convinti che la vittoria ad Anfield, pur con l'eliminazione, avesse lasciato energie per una partita tutt'altro che semplice. Pensavo che la bella prova in coppa ci desse una spinta in campionato. Niente di tutto questo. Serata quasi da dimenticare in cui l'unica nota positiva, e' stato il pareggio acciuffato allo scadere con Sanchez.

Per il resto e' stata una partita spesa per buona parte a rincorrere i granata in maniera caotica e disordinata. La dormita sul gol di Bremer al minuto dodici non ci ha destato del tutto, cosi' nemmeno la grazia di un rigore non concesso per fallo su Belotti. Abbiamo continuato per troppo tempo a costruire dal basso senza velocita', distanti, imprecisi. Anche nelle conclusioni che puntualmente trovavano il portiere del Toro Berisha a dire no. Piu' o meno tra un cambio e l'altro, eccetto i primi minuti del secondo tempo e il finale, siamo sempre stati piuttosto brutti. L'assenza di Brozovic non puo' essere una giustificazione valida; senza di lui forse dovremmo cercare altre vie perche' un vice non c'e'.

Occorre dunque un guizzo, un'intuizione nuova, un azzardo da parte di Inzaghi. Il nostro tecnico a cui vanno solo applausi, e' chiamato a questo compito, a ridare linfa alla squadra rimescolando le carte, spiazzando, sorprendendo per chiudere al meglio la stagione. E' tempo di osare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 23:44

