Fabio Liverani, gravissimo lutto: «Morta la moglie Federica»

Grave lutto per Fabio Liverani, 46 anni, ex calciatore e oggi allenatore del Cagliari in serie B: nelle scorse ore è morta la moglie Federica del tecnico originario di Roma, in passato centrocampista di Lazio, Fiorentina e Palermo e anche della Nazionale azzurra. Ad annunciarlo via social è stato il Lecce, una delle squadre allenate recentemente da Liverani nella sua carriera da tecnico e con cui aveva compiuto il doppio salto dalla Lega Pro alla serie A.

LIVERANI, MORTA LA MOGLIE: ANNUNCIO SOCIAL DEL LECCE

«L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre», ha scritto il club pugliese su Twitter.

A seguire tantissimi messaggi social di cordoglio, da parte di tantissimi tifosi.

Nella sua carriera da tecnico ha allenato Genoa, Ternana, Lecce, Parma e in questa stagione in Cagliari. Da calciatore Liverani ha militato con Nocerina, Viterbese, Perugia, Lazio, Fiorentina, Palermo. Tre presenze in Nazionale. Ora questo gravissimo lutto lo colpisce proprio ad inizio stagione della sua nuova avventura al Cagliari, appena retrocesso dalla serie A.

⚫️ L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre. — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) September 20, 2022

