Fabio Grosso, le foto del volto dell'allenatore dopo la sassaiola al bus del Lione

Serata di paura in Francia per l'ex Campione del Mondo del 2006 Fabio Grosso. Momenti di panico in Ligue 1 prima del match tra Marsiglia e Lione. Il pullman degli ospiti diretto allo stadio per il match, infatti, è stato colpito da alcune pietre lanciate dai tifosi di casa. L'allenatore Grosso è stato ferito al volto, colpito anche Raffaele Longo, napoletano suo vice allenatore e ex calciatore del Napoli dal 1994 al 1998.