La mamma di Zaniolo contro Capello che aveva attaccato il figlio: «Nicolò un esempio per i suoi coetanei, altro che strada da evitare»

Senza Parole. @PaoloCond che brutto commento quello di Fabio a Capello. Complimenti invece a Lei per lo stupore di tale dichiarazione. La D’Amico spiazzata ha provato a metterci una pezza. #bruttastoria pic.twitter.com/cLXYpTyKHr — Francesco Cerulli (@nunmedopace) October 23, 2019

Giovedì 24 Ottobre 2019, 13:48

L'attacco è arrivato - inatteso - ieri sera. E ha fatto male, ai tifosi della Roma, ma probabilmente non solo a loro. Stiamo parlandio della freccia al curaro stoccata da Fabio Capello, il mister dell'ultimo scudetto della Roma, nei confronti di Zaniolo, il giovane talento giallorosso, già entrato nel cuore dei tifosi romanisti. A difenderlo, da Instagram, è stata ancora una volta la madre, Francesca Costa.Ma andiamo con ordine. Ieri sera, durante il post partita di Sky di Inter-Borussia Dortmund, collegato dagli spogliatoi di San Siro, c'era il giovane attaccante nerazzurro Esposito, autore di una splendida partita contro i tedeschi. A lui sono giunti i complimenti dei vari presenti in studio, innanzitutto da parte del giornalista Paolo Condò e di Fabio Capello. E proprio l'ex mister della Roma, l'allenatore che ha portato l'ultimo scudetto a Roma, parlando con il giovane talento nerazzurro ha lanciato una stoccata a Zaniolo. Mentre Paolo Condò ricordava le imprese di Zaniolo lo scorso anno in Champions paragonandole a quelle di Esposito, Capello interviene a gamba tesa: «Non prendere quella strada». Evidente il riferimento al giocatore giallorosso che, evidentemente, per Capello, avrebbe preso una "brutta strada". Gelo in studio: Ilaria d'Amico sorvola, Condò chiede spiegazioni, si chiude il collegamentoQuesta mattina, puntuale, è arrivata la risposta di Francesca Costa, la mamma di Zaniolo, su Instagram. Un lungo sfogo il suo, in difesa del figlio e di ciò che il giocatore giallorosso ha fatto di buono con la maglia giallorossa. «...tu che per mei dovresti essere e continuare ad essere un esempio e non una strada da evitare per tutti i tuoi coetanei...». Evidente che il messaggio della madre di Zaniolo sia una risposta alle parole di Capello di mercoledì sera, che tanto trambusto hanno creato su twitter sin da subito.