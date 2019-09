Ezio Luzzi: «Quella volta che giocavo tra i pali e non presi una valanga di gol grazie a Pizzaballa»

Leggi anche >

Pizzaballa forever: compie 80 anni il portiere diventato figurina...introvabile​

Venerdì 13 Settembre 2019, 09:04

«Splendidi. Intanto auguri per i suoi 80 anni: un traguardo importante per ogni uomo, non solo per un ex calciatore».«Come no. Ho avuto addirittura l’onore di essere “telecomandato” da Pizzaballa».«Giocavo in porta, durante la finale del torneo dei giornalisti che si teneva a Roma. Pizzaballa si mise dietro la mia porta e non ha smesso un minuto di dare i consigli giusti».«Beh, con un Pizzaballa che mi suggeriva cosa fare, non potevo che condurre la mia squadra alla vittoria...».«A me piaceva. Lo trovavo forte soprattutto nelle uscite».«Quella del Pizzaballa che non faceva completare gli album di figurine Panini è stata una trovata geniale. Un giocatore non notissimo che diventa super famoso in Italia per la sua figurina, Praticamente tutti gli davano la caccia».«La goliardia era una caratteristica fondamentale del calcio di quegli anni. Senza social e pay tv, per un calciatore i riscontri si avevano solo alla lettura delle formazioni: qualcuno “diceva” che Pizzaballa era come la sua figurina, non esisteva...».«Invece giocò tanto e bene, soprattutto nella Roma. Mancava solo nelle figurine».