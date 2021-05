Europeo Under 21, l'Italia sconfitta, in semifinale ci va il Portogallo

Carattere e tanta sfortuna contro un colosso come il Portogallo. Italia di Nicolato si ferma ai quarti di finale degli Europei Under 21. Gli azzurri escono battuti 5-3 dal Portogallo a Lubiana, dopo i tempi supplementari, in una gara molto tirata. Decisive le reti di Jota e Conceicao nel secondo tempo supplementare dopo che gli azzurri erano rimasti in dieci per l'espulsione di Lovato. Nei 90' Portogallo avanti con la bella doppietta dell'attaccante lusitano del Monza Dany Mota e il gol di Ramos. Per gli azzurri le reti di Pobega, Scamacca e Cutrone. In semifinale va il Portogallo che affronterà la Spagna.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 23:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA