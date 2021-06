Picchio De Sisti al ct Mancini: “Ora tocca a voi, avete tutte le qualità per riuscire nell'impresa della mia Italia del 1968”

“Adesso tocca a voi, avete tutte le qualità per riuscirci”. Così Giancarlo De Sisti, campione d'Europa nel '68 con l'Italia di Valcareggi, ha voluto lasciare il testimone alla Nazionale di Roberto Mancini che sta per iniziare l'avventura di Euro 2020. E lo ha fatto durante l'evento “Eurostart – Il racconto degli europei – Storie, personaggi, immagini”, la serata promossa e organizzata da USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) e AIPS (Associazione Internazionale dei Giornalisti Sportivi), a Roma, all’Hotel The Building. Ospite d'onore dell'evento, condotto dalla giornalista Rai Simona Rolandi e dai presidenti di USSI e AIPS Gianfranco Coppola e Gianni Merlo, il celebre ex centrocampista della Nazionale, oltre che di Roma e Fiorentina, ha ricordato proprio i passaggi chiave di quell'Europeo, giocato in Italia e l'unico vinto dagli azzurri, elogiando però l'attuale gruppo: “Con l'entusiasmo che stanno mettendo Mancini e i ragazzi credo che si possa credere alla coppa. Noi arrivammo in finale grazie a una monetina, speriamo di avere fortuna come allora”.

Sul palco anche l'ex azzurro Eraldo Pecci, che ha voluto fare un “grande in bocca al lupo” alla Nazionale e a Mancini, lui che come il Mancio iniziò la sua carriera da calciatore a Bologna (il ct infatti debuttò in prima squadra con Tarcisio Burgnich). Ad alternarsi tanti protagonisti del mondo del calcio, come l’ex presidente Figc Antonio Matarrese, ora membro onorario Figc e Uefa, particolarmente felice e commosso, e il presidente in carica Gabriele Gravina. Tra i personaggi premiati durante la serata vissuta a due passi da Porta Pia il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, che ha evidenziato l’importanza dell’attività di base, mentre dello sport come vettore economico, oltreché di passione, ha parlato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, accompagnato dall’ex campionessa di sci Manuela di Centa.

Tanti anche i ricordi degli Europei raccontati da parte dei giornalisti, italiani e stranieri, premiati durante “Eurostart”: dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni al volto storico Rai Jacopo Volpi, dal capo dei servizi sportivi dell’agenzia ANSA Piercarlo Presutti, al vicedirettore de Il Messaggero Alvaro Moretti, oltre alla celebre voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” Riccardo Cucchi, la storica firma della Gazzetta dello Sport Alberto Cerruti, il più grande esperto di politica sportiva del Corriere della Sera Nino Petrone, lex capo ufficio stampa e poi Direttore Generale della Figc Antonello Valentini e i giornalisti stranieri Dundar Kesapli, Mourad Rouighi e Ana Quiles.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 17:48

