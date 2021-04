Europei, l'Uefa allarga le rose delle nazionali: da 23 a 26 giocatori. Accolte le richieste dei ct

I convocati in ogni Nazionale per gli Europei di calcio al via il prossimo 11 giugno non saranno 23 ma 26. La Uefa ha infatti deciso di allargare le rose delle Nazionali per la massima manifestazione continentale, al via con Italia-Turchia che si giocherà all'Olimpico di Roma. La federcalcio europea avrebbe così avallato la richiesta fatta dalla stragrande maggioranza dei commissari tecnici, quello azzurro Roberto Mancini incluso. La notizia è stata data dal Times di Londra.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 15:07

