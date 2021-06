Europei di calcio, Italia-Galles: le probabili formazioni

«Voglio il primo posto. E continuare a vincere». Roberto Mancini, nell'immediata vigilia, ha indicato la strada. La gara di oggi contro il Galles (ore 18), l'ultima del girone A, deciderà gli accoppiamenti degli ottavi di finale. La Nazionale, con 6 punti in classifica, ha 2 risultati su 3 per passare come prima del raggruppamento.



Dall'altra parte, però, c'è un'avversaria a un passo da un traguardo storico e l'occasione di raggiungere il turno successivo, in cima a tutti, rappresenta un'occasione più unica che rara. I valori in campo non si discutono, il gap è evidente, ma l'incognita caldo pomeridiano può rappresentare un fattore. Determinante.



All'Olimpico, infatti, sono previsti circa 34 gradi e l'umidità dovrebbe raggiungere picchi molto alti. Un inedito per gli Azzurri durante questo Europeo.



A dirigere la gara ci sarà il rumeno Hategan, con lui i connazionali Ghinguleac e Gheorghe, quarto uomo l’israeliano Grinfeeld. Al Var, infine, il polacco Gil.

ULTIMISSIME DELL’ITALIA

Turn over, ma con giudizio. Questo il must di Roberto Mancini alla vigilia del match. Davanti al confermatissimo Donnarumma, si piazzerà l'inedito quartetto difensivo formato da Toloi, Bonucci, Acerbi ed Emerson Palmieri. Out per infortunio, Chiellini e Florenzi. A centrocampo, con ogni probabilità, dovrebbe rivedersi Verratti al fianco di Locatelli e Barella. Più che probabile turno di riposo per la mente degli Azzurri: Jorginho.

In attacco, invece, al posto di Immobile, a riposo dopo le prime 2 gare, toccherà a Belotti. Assieme al Gallo dovrebbero trovere una maglia da titolare sia Chiesa, al posto di Insigne, sia l'ormai insostituibile Berardi.

ULTIMISSIME DAL GALLES

Nell’ultima seduta al Tofiq Behramov Stadium di Baku, il tecnico Page non ha fatto particolari prove tattiche. Il che, per molti, sembrerebbe la conferma degli stessi titolari visti in campo con Svizzera e Turchia. Ward in porta con Roberts, Mepham, Rodon e Ben Davies in difesa. In mediana confermato Morrell al fianco di Joe Allen, entrambi a supporto di una trequarti estrosa e veloce, composta da James, Ramsey e Bale.

In attacco, inamovibile il centravanti Moore.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Verratti, Locatelli, Barella; Berardi, Belotti, Chiesa. A disp.: Sirigu, Meret, Bastoni, Spinazzola, Jorginho, Bernardeschi, Cristante, Pessina, Insigne, Immobile, Raspadori. All. Mancini.

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies; Morrell, Allen; James, Ramsey, Bale; Moore. A disp. Hennessey, A. Davies, Gunter, Lockyer, Ampadu, T. Roberts, Norrington-Davies, Wilson, J. Williams, N. Williams, Brooks, Levitt. All.: Page.

